2022/06/07 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

باشر اسطول النقل البري أمس الإثنين، مناقلة كميات كبيرة من الحنطة الالمانية بعد رسو الباخرة MAHA.



ROOS ضمن الخطة المركزية التي اقرتها وزارة التجارة.

واكد مدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني، ضرورة ان يتم مناقلة الكمية المقررة مع وزارة التجارة والبالغة أكثر من 17 الف طن ولجميع المحاور الشمالية والجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بمناقلة الحنطة الألمانية من الباخرة MAHA ROOS) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بمناقلة الحنطة الألمانية من الباخرة MAHA ROOS) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).