2022/06/07 | 03:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان "سيغار" أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني قد فر من بلاده بدون أن يحمل معه ملايين الدولارات عقب سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد عناصر حركة طالبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة أمريكية توضح حقيقة فرار الرئيس الأفغاني السابق بملايين الدولارات عقب سقوط كابول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة أمريكية توضح حقيقة فرار الرئيس الأفغاني السابق بملايين الدولارات عقب سقوط كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).