مقترح دولي لفتح طرق تعز ومحافظات يمنية أخرى

2022/06/07 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الدولي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، الاثنين، إنه قدم "للحكومة اليمنية وأنصار الله (حركة الحوثيين) مقترحا منقحا لإعادة فتح الطرق تدريجيا في تعز ومحافظات أخرى، وفق أحكام الهدنة".

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