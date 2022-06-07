2022/06/07 | 04:22 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت الولايات المتحدة، الاثنين، روسيا بمحاولة "ترهيب" المراسلين الأميركيين العاملين في موسكو بعد استدعائهم من قبل الخارجية الروسية وتهديدهم بأعمال انتقامية بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: موسكو تمارس ترهيبا على الإعلاميين الأميركيين في روسيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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