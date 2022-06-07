ميشيغان توسع التحقيق في

2022/06/07 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت سجلات رسمية أن شرطة ولاية ميشيغان حصلت على مذكرات لمصادرة معدات اقتراع وسجلات متعلقة بالانتخابات في ثلاث بلدات ومقاطعة واحدة على الأقل في الأسابيع الستة الماضية

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