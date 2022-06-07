واشنطن ترد على تحذير بوتين من تسليح أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

2022/06/07 | 05:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية توفر القدرات لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن أراضيها.

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