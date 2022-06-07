البيت الأبيض يدافع عن خطط بايدن لزيارة السعودية

2022/06/07 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع البيت الأبيض، الاثنين، عن خطط الرئيس، جو بايدن، لزيارة السعودية ولقاء ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من توصل المخابرات الأميركية إلى أن الأمير "هو من أصدر الأمر بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي".

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