كتاب -أصول القرآن- 2 - جدو جبريل

#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمينوقفنا في الورقة السابقة عند أطروحة "باتريسيا كرون"في كتابها " عبيد على الخيول: تطور النظام الإسلامي" - Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity- 2003 - ترى "كرون " أن "الجنود العبيد" ظاهرة إسلامية مميزة.



على الرغم من أنها غير معروفة فعليًا في العالم غير الإسلامي ، إلا أنها كانت سمة ثابتة وواسعة الانتشار في الشرق الأوسط المسلم من القرن التاسع ال ......





