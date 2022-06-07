هيئة رقابية أميركية ترجح

2022/06/07 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لهيئة رقابية حكومية أميركية، الاثنين، أنه من المؤكد إلى حد ما أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني لم يفر من كابول مع سيطرة طالبان عليها، وبحوزته أموال نقدية مسروقة تقدر بملايين الدولارات.

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