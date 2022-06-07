حقيقة فيديو

2022/06/07 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع إعلان هيئة التصنيع الحربي العراقيّة إنتاج طائرة مسيّرة لمراقبة الحدود وخطوط النفط، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يصوّر هذه الطائرة.إلاّ أنّ الادعاء خطأ والفيديو المتداول منشور عام 2020 على أنّه لطائرة مسيّرة تستخدم للتعقيم من فيروس كورونا المتفشي آنذاك.

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