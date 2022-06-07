البيت الأبيض يوضح أهمية زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية

2022/06/07 | 07:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية "قيد الإعداد".

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