واشنطن تتهم موسكو بترهيب الإعلاميين الأميركيين العاملين في روسيا

2022/06/07 | 07:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولة "ترهيب" المراسلين الأميركيين العاملين في موسكو بعد استدعائهم من قبل الخارجية الروسية وتهديدهم بأعمال انتقامية بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن.

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بالحديث الى المراسلين في واشنطن قائلا "وزارة الشؤون الخارجية الروسية استدعت زملاءكم لشرح عواقب الخط العدائي لحكومتهم في المجال الإعلامي لهم".

وأضاف: "لنكن واضحين، الكرملين منخرط في هجوم كامل على حرية الإعلام وحرية الوصول الى المعلومات والحقيقة"، منتقدا ما وصفه بأنه "جهد واضح وظاهر لترويع الصحافيين المستقلين".

وكانت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قد هددت في أيار بطرد وسائل الإعلام الغربية في حال استمر موقع يوتيوب بحظر بث المؤتمر الصحافي الأسبوعي لوزارتها.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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