ألبينو العملاقة.. شاهد السلحفاء الفاتنة المهددة بالانقراض

2022/06/07 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت حديقة حيوانات سويسرية بمقيم جديد نادر، وهو سلحفاة ألبينو غالاباغوس العملاقة.

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