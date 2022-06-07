الولايات المتحدة تطلق خطّة لجذب 90 مليون سائح سنويا

2022/06/07 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أطلقت الولايات المتحدة الاثنين خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنويًا في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة إن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار.

وجاء في بيان لوزيرة التجارة جينا ريموندو "أضر فيروس كوفيد-19 باقتصادنا الوطني والمحلي، لكنه قدم لنا أيضًا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة ومرونة من أي وقت مضى".

وأضاف البيان أنه قبل الوباء درّ السفر والسياحة فائضًا تجاريًا قدره 53,4 مليار دولار وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

وزار عام 2019 نحو 80 مليون مسافر أجنبي البلاد وساهموا بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، لكن العدد انخفض بأكثر من النصف عام 2020.

مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، زاد عدد الوافدين من الخارج شهريًا إلى أكثر من مليوني شخص في نيسان 2022، ارتفاعًا من حوالي 775 ألفا في تشرين الاول 2021.

وقالت الوزارة إن ذلك يعني أن السفر الدولي قد ولّد فائضا تجاريا في كل شهر من الأشهر الخمسة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على أن القطاع يتجه نحو الانتعاش.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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