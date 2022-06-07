اليابان توسع قائمتها بالعقوبات ضد روسيا

2022/06/07 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت حكومة اليابان عقوبات على “المصرف الزراعي الروسي” (“روس سيلخوزبنك”) و”مصرف الائتمان في موسكو”، وكذلك على “بنك بيلاروس للتنمية والإعمار”.ووفقا لبيان صحفي صادر عن الخارجية اليابانية، فإن العقوبات التي تشمل تجميد أصول البنوك المذكورة في اليابان، إن وجدت، وكذلك حظر المعاملات المالية مع هذه المؤسسات، تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 7 يونيو.[…]

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