نيويورك تشدد قيود حيازة البنادق شبه الآلية

2022/06/07 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما الاثنين، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في بوفالو.

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