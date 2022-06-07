بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

2022/06/07 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء في البلاد.وقال بايدن إن “عدة عوامل” تهدد قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء التي تحتاجها.ونقل بيان للبيت الأبيض في بادين قوله: “أعلن وجود حالة طوارئ بسبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية […]

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