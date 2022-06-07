امرأة سعودية تستغيث بمحمد بن سلمان بعد طردها من منزلها.. وجمعية الإسكان المسؤولة ترد ببيان

2022/06/07 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو لسيدة سعودية تشتكي فيه من طردها وأطفالها من منزلها في محافظة القريات (شمال المملكة) ما استدعى صدور بيان عن جمعية البر في المحافظة أوضحت فيه أن السيدة الظاهرة في المقطع كانت تقيم في مسكنها مجانا لمدة عشر سنوات ورفضت تنفيذ أم

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