إعادة اصدار مواد غذائية الى الجانب الايراني لعدم مطابقتها الضوابط

2022/06/07 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن اعادة اصدار مواد غذائية (بيض مائدة وشعرية) الى الجانب الإيراني من قبل مركز كمرك المنذرية".

وقال بيان للكمارك تلقته (بغداد اليوم)، ان "إعادة الإصدار اتى لعدم مطابقتها للضوابط والتعليمات".

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