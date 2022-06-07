الواقع والاحلام لا يلتقيان - صبيحة شبر

2022/06/07 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبيحة_شبر الأحلام والواقع لا يلتقيانصدرت عن دار السرد في المتنبي المجموعة القصصية الثانية للقاص كاظم فرج العقابي تحمل عنوان ( أنين قلب ) في حجم متوسط في مائة وتسع وعشرين صفحة ، تضم المجموعة اربعا وعشرين قصة قصيرة ، استمدها الكاتب من الواقع المعيش ، او والحالة الذي يتراءى للإنسان بمكانية تغيير الواقع الى افضل، يطالعنا في بداية الصفحات كلمات الاهداء الجميلة ، التي كتبها القاص موجها اياها الى اسرت ......





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