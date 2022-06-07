الجدل حول لا شيء!! - حسن صالحي

2022/06/07 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_صالحي حقيقة أن رضا بهلوي يسعد معجبيه أحيانًا بإلقاء خطاب أو عقد مؤتمر صحفي ليس حدثًا سياسيًا مهمًا يحتاج إلى معالجة.



كما يقول، فهو ليس قائدًا سياسيًا ولا يريد أن يلعب مثل هذا الدور ، ولا حتى يعتبر جزءًا من مؤيدي الملكية العددية.



يريد أن يظهر في دور الأب الروحي للشعب الإيراني ، وهو ما لم يطلب منه أحد بالطبع أن يفعله.تتخيل وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية ، من خلال تضخيمه ، أنهم سيحلقون الزعيم بهذه ا ......





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