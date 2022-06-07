المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....38 - محمد الحنفي

2022/06/07 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي خاتمة / خلاصة عامة:.....1ونحن عندما اخترنا موضوع:(المناضل اليساري حين يهوى الوضوح).فلأننا نحرص على أن نجعل العلاقة بين اليساريين، فيما بينهم، وبين اليساريين، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبينهم، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبينهم وبين الشعب، وبينهم وبين مختلف مؤسسات الدولة، وبينهم، وبين مختلف الأحزاب السياسية، غير اليسارية، وبينهم وبين المنظمات الجماهيرية: ......





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