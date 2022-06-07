مديرة الاستخبارات الأمريكية: بايدن أمر برفع السرية عن المعلومات الخاصة بتحضير روسيا لغزو أوكرانيا بسبب

2022/06/07 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول التحضير الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط والكشف عن تلك المعلومات للحلفاء بسبب ما قيل إنه "تشكيك" بالرواية الأمريكية حول الأوضاع في أوكرانيا آنذاك، وفق ما قالته مدية

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