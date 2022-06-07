القبض على متهمين بالمخدرات والمشاجرة في بغداد

2022/06/07 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء، من القبض على 9 متهمين ثلاثة منهم بتعاطي وترويج المخدرات وآخرين طرفي مشاجرة في بغداد.وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها ، ألقت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز […]

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