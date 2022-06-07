الإمارات تواجه أستراليا.. ما هي أرقام المنتخبين في رحلة الصعود إلى مونديال قطر 2022؟

2022/06/07 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الأسترالي مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي الّذي يسبق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022

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