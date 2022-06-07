دراسة: دواء لعلاج مرض السكري يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن

2022/06/07 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، فإن عقار "تيرزيباتيد"، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض السكري، قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

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