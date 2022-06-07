"الوضع يتغير كل ساعة".. معركة سيفيرودونيتسك تتحول إلى "حرب شوارع"

2022/06/07 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المعارك الثلاثاء من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثف وحيث الوضع يتطور "كل ساعة" بحسب كييف.

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