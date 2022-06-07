تفاصيل انتحار منتسب بشرطة النجف داخل منزله

2022/06/07 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار منتسب بشرطة النجف داخل منزله في حي المكرمة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "منتسباً في شرطة النجف أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل داره في حي المكرمة".واشار الى ان "أسباب الانتحار مازالت مجهولة حتى الان".

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