إبراهيموفيتش يجتمع بمسؤولي ميلان لحسم مصيره

2022/06/07 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق الانتقالات عن آخر تطورات تجديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان الإيطالي.وانتهى عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ابن 40 عاماً مع ميلان هذا الصيف بعدما قاد الروسونيري للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عشرة أعوام.وبالرغم من عدم مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش باستمرار مع […]

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