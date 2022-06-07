القبض على “إرهابي” وضبط عجلة في الرطبة غربي الأنبار

2022/06/07 | 10:13 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، (7 حزيران، 2022)، عن إلقاء القبض على ارهابي وضبط عجلة حمل تستخدم للدعم اللوجستي للإرهابيين في الرطبة غربي محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بعمليتين منفصلتين وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية اثمرت عن القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة أربعة إرهاب في الرطبة”.

ولفتت إلى ان “القوة تمكنت من مداهمة منزل شمالي الرطبة يخبأ عجلة حمل مسروقة من أحد مناطق الانبار اكدت المعلومات الاستخبارية استخدامها من قبل عصابات داعش الارهابية لتزويد اوكارهم بالوقود والدعم اللوجستي، كما وجد في المنزل غرفة منام جاهزة لأربعة اشخاص”.

وبيّنت أنه “في غرفة اخرى ضبطت كميات من العبوات والقنابر وقذائف وحاويات عتاد وحشوات دافعة للصواريخ بالإضافة الى صواريخ قاذفة”.

وتابعت: “تم بعدها تسليم الارهابي الى جهة الطلب، فيما تم اصطحاب العجلة الى المقر وتكفل الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا”.

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