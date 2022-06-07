تقصٌد الاحزاب في خلق الازمات المستفحلة - عماد علي

2022/06/07 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي العجيب في امر الاحزاب العراقية انها اضافة الى تشكيل ثقلها المادي المعنوي على البلد فانها اصبحت بديلا عن الحكومة في سلطتها و امكانياتها المعلومة.



انها على العكس من ما موجودة عليه في كافة بلدان العالم.



و عليه اصبح من المفروض العمل على ايجاد معارضة لهذه اتلاحزاب بدلا من الحكومة و من ثم محاولة استئصالها و التي اصبحت عالة على حياة الناس و مستقبلهم.عدا المصالح الخاصة للمتسلطين الذين يدعي كل منهم بش ......





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