2022/06/07 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي عقود وأجور الكهرباء، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتثبيتهم ضمن قانون الأمن الغذائي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، ان العشرات من موظفي عقود وأجور الكهرباء تظاهروا صباح اليوم، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتثبيتهم ضمن مقترح قانون الأمن الغذائي.وأضاف ان المتظاهرين اعربوا عن استيائهم من عدم تلبية مطالبهم […]

ظهرت المقالة بغداد..



موظفو عقود وأجور الكهرباء يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم ضمن قانون الأمن الغذائي(صور) أولاً على ايرث نيوز.

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