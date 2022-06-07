نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية في كركوك

2022/06/07 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت تربية محافظة كركوك اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية.ادناه روابط النتائج: 1-الدراسة العربية https://drive.google.com/file/d/1CCmx5K_VafSJB1AeBoLoTAe092EEsKAx/view?usp=sharing 2- الدراسة الكردية https://drive.google.com/file/d/1_QdingHg1RX4TNjayQJnuo6CRCkPqW72/view?usp=sharing 3- الدراسة التركمانية https://drive.google.com/file/d/17Lrxq76ZhXJ384nQ_C1u_kaoZiwBpXMM/view?usp=sharing

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