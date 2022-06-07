2022/06/07 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور كارلتون مكوي وصديقه القديم، كيونغ مون كيم، سوق غوانغدونغ في عاصمة كوريا الجنوبية، سيؤول.شاهد برنامج Nomad” with Carlton McCoy” على CNN أيام الأحد.

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