2022/06/07 | 10:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K3-isbhtl00

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى: ازمة البنزين والحصول عليه مشكلة مستمرة اعتاد عليها المواطن دون حلول واقعية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى: ازمة البنزين والحصول عليه مشكلة مستمرة اعتاد عليها المواطن دون حلول واقعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).