"اشترِ الآن وادفع لاحقا".. "آبل" تطلق خدمة "التقسيط بلا فوائد"

2022/06/07 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "آبل" دخولها في سوق حلول الدفع "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (buy now-pay later)التي تكثّف اعتمادها بشكل كبير خلال الجائحة.

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