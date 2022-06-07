إجازة استثمارية لإنشاء مدينة صناعية ضخمة في النجف

2022/06/07 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة استثمار النجف، الثلاثاء، منح إجازة لإنشاء أكبر مدينة صناعية في ناحية الشبكة توفر خمسة آلاف فرصة عمل، وتضم مصانع ومعامل عديدة لإنتاج الزجاج والبتروكيماويات والمعقمات والمنظفات والزيوت.

وقال رئيس الهيئة ضرغام كيكو في بيان إن "المدينة الصناعية الجديدة تعد من المدن الضخمة صناعيا واقتصاديا على مستوى البلاد، إذ تقام على مساحة 3800 دونم، وتتجاوز كلفتها الأولية 50 مليون دولار، فيما توفر نحو خمسة آلاف فرصة عمل".

وأضاف كيكو أن "الشركة المنفذة للمدينة ستقوم بإنشاء البنى التحتية والمخازن والإدارة للمعامل والمصانع، إضافة إلى إنشاء مراكز للصحة والشرطة، وسيستغرق تنفيذها نحو عامين من تاريخ المباشرة بالعمل"، مبينا أن "المدينة الصناعية ستحتضن المشاريع الصناعية غير المسموح بها بيئياً داخل حدود البلدية وقرب التجمعات السكانية، وهناك معامل للزجاج والبتروكيماويات والمعقمات والمنظفات والزيوت".

وبين أن "الهيئة منحت حتى الآن أكثر من 18 إجازة استثمارية في القطاع الصناعي، منها لإنشاء 3 مناطق صناعية ومعامل للمواد الإنشائية والمحولات الكهربائية ومعامل سمنت ومعمل للحديد والصلب بكلفة 120 مليون دولار، ستتم المباشرة به قريبا".

وذكر كيكو أن "فرص العمل التي وفرتها المشاريع الصناعية الاستثمارية في المحافظة تجاوزت ثمانية آلاف فرصة عمل، بينما بلغت الفرص في جميع القطاعات بالمحافظة 23 ألف فرصة، وتسعى الهيئة إلى توفير 50 ألف فرصة عمل خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا الى أن "هناك أكثر من أربعة ترليونات دينار تم ضخها من خلال الاستثمار في أسواق النجف ، ما يدل على معدل إنفاق جيد وقوة شرائية جيدة في المحافظة شجعت مشاريع الاستثمار في جميع القطاعات".

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