2022/06/07 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن جهاز الامن الوطني، الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة الترويج لحزب البعث المنحل في محافظة النجف الاشرف.وقال الجهاز في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد ورود المعلومات المؤكدة والمرفقة مع مقطع فيديو عن قيام شخصين بالدعوة لتمجيد النظام البائد و حزب البعث الصدامي المحظور أثناء تجمع عدد من أهالي مدينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بتهمة الترويج لـ”البعث” في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بتهمة الترويج لـ”البعث” في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).