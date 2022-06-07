شاهد.. صور نادرة لأول برلمان عراقي منتخب مع امتيازاته

2022/06/07 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، صورة نادرة لأول مجلس نواب عراقي منتخب عام 1924 بعد إقامة النظام الملكي.

وقال الصحفي المخضرم محسن حسين (مؤسس وكالة واع الرسمية عام 1959)، ان الدستور كان ينص على ان البرلمان يتشكل من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسمي مجلس الاعيان.

ويجري انتخاب مجلس النواب من المؤهلين من ابناء الشعب اما مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان) فيعين من قبل الملك.

جرت عشر انتخابات في الفترة ما بين سنة 1925 وثورة 14 تموز 1958 التي اطاحت بالعهد الملكي.

جرت انتخابات اول مجلس نيابي عراقي في تاريخ البلاد المعاصر يوم الخامس عشر من تشرين الثاني 1924.

يقول المؤرخ عصام الفيلي لم تنج هذه الانتخابات من السلبيات اذ لم تتوفر فيها جميع المستلزمات الضرورية لاجراء انتخابات ديمقراطية.

وشهدت تلك الفترة الصراع على ولاية الموصل التي كانت تركيا تطالب بها لكن الصراع انتهى بعد صدور قرار عصبة الامم بضم ولاية الموصل إلى العراق في السادس عشر من كانون الاول سنة 1925.

كان معظم النواب ينتمون إلى اسر دينية او عشائرية او تجارية معروفة بمعنى انهم كانوا من الوسط الارستقراطي.

الرواتب والامتيازات التي كان يتقاضاها أعضاء البرلمان العراقي عام ١٩٤٥ .

1- يستلم النائب راتب يعادل مايستلمه مدير المدرسة في ذلك الوقت

2- يتم قطع الراتب بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهو غير مشمول بالتقاعد ويعود لمزاولة عمله السابق بعد انتهاء الدورة البرلمانية

3- لا يتمتع النائب باي حماية وله الحق بحمل السلاح دون امتلاكه

4- يتم رفع الحصانة عن النائب ومحاكمته خلال اسبوع في حالة ثبوت ولائه لدولة اخرى

5- ليس من حق النائب شراء اي عقار او العمل بالاستثمار طوال فترة عمله بالبرلمان

6- يمنع النائب من السفر دون عمل رسمي خلال فترة وجوده في البرلمان

7- في حالة غياب النائب بما مجموعه خمس جلسات بدون عذر رسمي يتم فصله من البرلمان

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