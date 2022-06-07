حالة الطقس للأيام المقبلة.. تصاعد للغبار وانخفاض للحرارة في هذه المناطق

2022/06/07 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

يتبع..

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