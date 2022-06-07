صادقون: اتساع دائرة الرفض لقانون الامن الغذائي يمهد لاجهاض تمريره

2022/06/07 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت كتلة صادقون، اليوم الثلاثاء، اتساع دائرة الرفض النيابةي لقانون الامن الغذائي، مبينة انه من الصعب تمريره.

وقال القيادي في صادقون سعد السعدي لـ(بغداد اليوم)، ان "الرفض البرلماني لقانون الامن الغذائي اصبح كبيرا جدا مع اتساع دائرة الرفض للقانون سيما بعد وقوف الحزب الديموقراطي الكردستاني ضد القانون".

وبين السعدي انه "في حال تمرير قانون الامن الغذائي سيتم الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا من قبل اكثر من جهة ، كونه مخالف للقوانين والدستور وعليه شبهات كبيرة ".

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