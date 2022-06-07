التربية تعلن عن إجراءاتها الجديدة لحفظ الأسئلة الامتحانية

2022/06/07 | 10:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، تشديدها للإجراءات الأمنية لحفظ أسئلة الثالث المتوسط للامتحانات المتبقية من التسريب كما حصل سابقا، وباعتماد غرفة العمليات المشتركة التي شكلتها مع الجهات الأمنية والوزارات الساندة لهذا الغرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في بيان إن “الإجراءات الأمنية والفنية التي اتخذتها الوزارة بهذا السياق، تأتي من أجل حفظ الأسئلة للمواد الامتحانية المتبقية الخاصة بالدور الأول من التسريب كما حصل سابقا، والتي ستنطلق امتحاناتها مرة أخرى في الـ 12 من شهر حزيران الحالي”.

وأضاف السعدون، أن “المواد المتبقية هي: الرياضيات والاحياء والكيمياء والفيزياء، إضافة إلى اللغة الفرنسية للمدارس المشمولة بالمنهج الجديد فقط”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، “اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين قاموا بتسريب أسئلة مادة الرياضيات وتسببوا بتأجيل الامتحانات الأسبوع الماضي”.

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