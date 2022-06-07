2022/06/07 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، تمكن شرطة بغداد من القبض على متهمين بالنصب والاحتيال عبر شركة وهمية.وذكر بيان للوكالة ورد لإيرث نيوز، انه “توفرت لدى قسم شرطة الدورة التابع الى قيادة شرطة بغداد معلومات دقيقة عن وجود شركة تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين عبر اخذ مبالغ مالية منهم مقابل […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على متهمين بالنصب والاحتيال عبر شركة وهمية أولاً على ايرث نيوز.

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