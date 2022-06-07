المخدرات وسيلة خبيثة لتدمير الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن ما تكشفه وتعلنه السلطات المسؤولة عن تفشي وحجم الكميات وتجارها وأعداد الشباب التي أدمنت على تناول المخدرات هي مؤامرة المراد بها استهداف الشباب من العراقيين الذين يعتمد عليهم في البناء والتقدم والتطور ...



إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل إما أن تكون إيجابية أو سلبية فإذا كانت إيجابية يجب الاستفادة منها واتخاذها لتجربة ناجحة ونموذج يستفاد منه ويؤخذ به في الأعمال القادمة، أما إذ ......





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