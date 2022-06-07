المشتقات النفطية في كربلاء تكشف عن رصيد المحافظة من الوقود وتزود اصحاب المولدات الأهلية بستة مليون لتر شهريا خلال موجات الحر

2022/06/07 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فرع كربلاء المقدسة لتوزيع

المنتجات النفطية ان "المحافظة اصبحت

تشهد في اكثر من مئة يوم من السنة زيارات

مليونية ولا توجد اية ازمة في الوقود

وخاصة مادة البنزين وان وزارة النفط على

اطلاع يومي بحركة ال

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