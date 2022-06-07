امريكا تعلن الطوارئ بسبب نقص الكهرباء

2022/06/07 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة

الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية

النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء

في البلاد.

وقال بايدن إن "عدة عوامل" تهدد قدرة

الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء

التي

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