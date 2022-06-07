آبل تكشف عن iOS 16 مع شاشة قفل مجددة وتغييرات كبيرة في iMessage

2022/06/07 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أبل مؤتمرها السنوي للمطورين من خلال الكشف عن نظام iOS 16 مع ميزات جديدة ستسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات قفل ايفون الخاص بهم، وتغيير طريقة إرسال الرسائل النصية للأصدقاء من خلال iMessage وتعميق كيفية تكامل هواتفها الذكية مع السيارات

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