الدفاع المدني توجه رسالة بشأن الحرائق مع حلول فصل الصيف

2022/06/07 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – ورد عبد الأمير

توقعت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تسجيل نسب حرائق في البلاد مقاربة لما سجل في العام الماضي.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "تعاون المواطن في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الحرائق وتوفير معدات الاطفاء والأمور الأخرى لإجراءات الامن والسلامة، فإنه سيقلل من اندلاع الحرائق".

وأضاف ان "الدفاع المدني مستعدة قبل كل موسم صيف لنشر الوعي الوقائي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام ونشر البوسترات وإقامة مؤتمرات".

وتابع انه "تم تكثيف الكشوفات الخاصة بإجراءات السلامة ضمن مراكز الدفاع المدني والرقع الجغرافية لمختلف المشاريع الموجودة".

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