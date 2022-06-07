2022/06/07 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TElD5Jwg-kw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التواصل الواقعي بين الناس .. حوار مع الدكتورة فادية ابراهيم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التواصل الواقعي بين الناس .. حوار مع الدكتورة فادية ابراهيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).