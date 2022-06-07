شاهد بالفيديو.. سألنا الناس .. هل مواقع التواصل تسببت بالجفاء وقلة التواصل الواقعي بينك وبين معارفك

2022/06/07 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cgazd_A90Sw

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